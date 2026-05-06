Мемориальную доску героям СВО открыли в Наро-Фоминске

В Зале воинской славы поселка Селятино открыли мемориальную доску в память о жителях поселка и прилегающих территориях, погибших в ходе специальной военной операции. Пятнадцать имен, пятнадцать фотографий, пятнадцать судеб, оборвавшихся при защите Родины.

Рядом с мемориальной доской размещен альбом с фотографиями и краткими сведениями о каждом воине, включая информацию о его боевом пути. Здесь каждый может почувствовать связь с теми, кто отдал жизнь за мирное небо.

Заместитель начальника территориального управления Селятино Вера Ткаченко сказала: «Так мы сохраняем не только память о них, но и живые истории людей, которые отдали за Родину самое дорогое — свою жизнь».

Мы склоняем головы перед подвигом наших земляков. Их мужество и самоотверженность — пример для всех нас. Вечная память.