Мемориальную доску бойцу СВО Зулпикару Магомедову открыли в Балашихе

В Балашихе состоялось торжественное открытие мемориальной доски и Парты героя, посвященных памяти участника специальной военной операции Зулпикара Магомедова. Мемориальная доска была установлена на фасаде школы № 20 в микрорайоне Новое Измайлово, а в стенах учебного заведения прошло открытие Парты героя — символа памяти и уважения к выпускнику, отдавшему жизнь за Родину.

В мероприятии приняли участие заместитель главы Балашихи Дмитрий Варнавский, председатель совета депутатов городского округа Геннадий Попов, социальный координатор фонда «Защитники Отечества» и советник главы Балашихи Наталья Махонина, а также военные, школьники и близкие люди героя.

«Нам важно сохранить память для учеников этой школы, чтобы они помнили и знали, что в этой школе учился настоящий герой, который защищал свою Родину и выбрал своим долгом служение Отечеству. Вечная память и вечная слава герою», — отметил Дмитрий Варнавский.

Зулпикар Магомедов родился 15 августа 2004 года и с 2016 года проживал в Балашихе. Выпускник школы № 20 был призван на военную службу в июне 2023 года. После прохождения подготовки в Североморске он подписал контракт и прошел шестимесячный курс саперного дела. Служил в зоне специальной военной операции, начиная с 1 июля 2024 года выполнял боевую задачу на Тендровской косе. Его жизнь трагически оборвалась 10 июля 2024 года при исполнении воинского долга.

«Память о нем в наших сердцах, наших детях, наших потомках будет вечно. Вечная память героям», — подчеркнул Геннадий Попов.

За проявленные мужество, отвагу и самоотверженность Зулпикар Магомедов посмертно был награжден орденом Мужества.