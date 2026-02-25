Мемориальную доску бойцу СВО Максиму Пильнику открыли в Химках

В день годовщины начала специальной военной операции на корпусе колледжа «Подмосковье» в Химках открыли мемориальную доску в память о Максиме Пильнике, погибшем при исполнении воинского долга. Он был кавалером ордена Мужества и одним из первых добровольцев, ушедших в зону боевых действий.

Максим Пильник окончил колледж «Подмосковье» и добровольцем отправился на фронт. Он погиб 1 марта 2022 года, за мужество и героизм посмертно награжден орденом Мужества. Родные и друзья описывают его как отзывчивого, надежного и целеустремленного человека, всегда готового прийти на помощь.

В церемонии открытия приняли участие глава округа Инна Федотова, депутаты Мособлдумы Владислав Мирзонов и Михаил Раев, военные комиссары Алексей Астахов и Арсен Темиров, муниципальные депутаты, лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов, прокурор Андрей Гвоздев, родственники и сослуживцы героя, участники СВО, курсанты МЧС и волонтеры. Право открыть доску предоставили матери Максима и военному комиссару Московской области Алексею Астахову.

«Подвиг Максима Пильника — это история о мужестве и выборе, который делают настоящие защитники страны. Такие имена формируют нашу общую память и становятся внутренним стержнем для молодых ребят, которые только начинают путь служения Родине», — отметил депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.

«Сохранение памяти о подвигах защитников Отечества является важной частью государственной и общественной ответственности. Такие знаки памяти укрепляют историческое сознание, формируют уважение к служению стране и обеспечивают преемственность духовных ценностей», — выделил заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

В Химках регулярно устанавливают мемориальные доски, обустраивают памятные места и проводят патриотические акции в память о защитниках Отечества.