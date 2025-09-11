Мемориальную доску бойцу СВО Кириллу Любенину открыли в Красногорске

Кирилл Любенин отравился сражаться на СВО в 2022 году, где у него был позывной Лаки. Неоднократно спасал раненых и рисковал своей жизнью. За освобождение города Красногоровки был награжден медалью. Позже военнослужащего перевели в 114-ю мотострелковую бригаду, где он стал старшим наводчиком и командиром артиллерийского расчета. Погиб герой 6 марта 2025 года при выполнении боевого задания.

«Таких героев, которыми мы гордимся, чью память мы чтим, именами которых называются школы, мемориальные доски, которые появляются на наших предприятиях, на зданиях наших домов, становится все больше и больше. Но Россия — это действительно великая страна, которая всегда идет через борьбу, через противостояние своим врагам, которые надвигаются, завидуют, наверное, нашей Родине», — сказала на церемонии первый заместитель главы Красногорска Наталья Тимошина.