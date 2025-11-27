Мемориальную доску бойцу СВО Юрию Сутормину открыли в Ступине

Участие в событии приняли также секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских, родственники Юрия, Герой России Людмила Болилая, руководители Ассоциаций ветеранов СВО Московской области, республики Бурятия, педагоги и учащиеся школы.

Юрия Сутормина призвали на фронт в октябре 2022 года. Он погиб в августе 2024 года. Боец посмертно награжден «Орденом Мужества», медалями «Жукова», министерства обороны «Участник СВО» и «Ветеран боевых действий».

«Мы приносим искренние слова соболезнования родным и близким, родителям. Мы понимаем, что ничем не сможем заменить вам вашего сына, но всегда готовы оказать поддержку. Сегодня у Юрия день рождения, сегодня ему исполнился бы 31 год», — сказал Сергей Мужальских.