Мемориальную доску бойцу СВО Алексею Ульянову установили в Балашихе

В микрорайоне Железнодорожный в Балашихе 24 марта открыли мемориальную доску участнику специальной военной операции Алексею Ульянову. Она установлена на фасаде дома № 43 на улице Новая.

В церемонии приняли участие заместитель главы округа Михаил Объедков, советник главы Наталья Махонина, Герой России, руководитель Балашихинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев, а также родные и друзья погибшего.

Михаил Объедков отметил, что открытие мемориальной доски — это дань памяти Алексею Ульянову и символ уважения всем героям.

«Алексей с честью выполнил свой профессиональный долг и, к сожалению, погиб. Его жизнь — это пример мужества, стойкости и самоотдачи. Наша святая обязанность — хранить память об Алексее. Вечная слава и вечная память герою», — сказал Объедков.

Алексей Ульянов родился в 1977 году в Калужской области. В 2023 году он принял решение стать добровольцем и отправился в зону СВО.

Супруга Наталья поделилась воспоминаниями о муже.

«Мой муж был очень добрым, позитивным, веселым человеком, никогда не грустил и, даже если ему было тяжело, никогда не показывал этого. Всегда помогал своей семье и друзьям. Он был военным, прапорщиком в запасе. В сентябре 2023 года подписал контракт и ушел на СВО. „Так надо, это честь и ничего кроме чести“, — всегда говорил Алексей», — рассказала она.

Боец погиб 17 февраля 2025 года в Суджанском районе Курской области при выполнении боевого задания. За свои подвиги он посмертно награжден орденом Мужества.

Участники церемонии почтили память Алексея Ульянова минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Завершилось открытие прохождением знаменного взвода торжественным маршем.