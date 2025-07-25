Мемориал участникам СВО открыли в Егорьевске

Памятник установили на территории нового городского кладбища, рядом с аллеей погибших воинов. В торжественной церемонии открытия приняли участие представители администрации и духовенства, местного совета депутатов, ветераны, матери и жены бойцов специальной военной операции.

Благочинный второго Егорьевского церковного округа Сергей Ершов отслужил молебен по героям, отдавших жизнь за Отечество. Участники церемонии возложили цветы к мемориалу, установленному по инициативе местных жителей. Память погибших почтили минутой молчания.

«Каждый из наших ребят — герой, отдавший жизнь не ради наград и похвалы, а ради Родины, ради мирного неба над головой. Пока мы помним их подвиг, они живы в наших сердцах!» — сказал в своей речи глава Егорьевска Дмитрий Викулов.

На открытии памятника присутствовали также волонтеры, которые неустанно помогают бойцам СВО и их семьям. Добровольцы ежемесячно передают на передовую маскировочные сети и костюмы, стройматериалы, технику, одежду, продукты питания и медикаменты. Недавно в зону СВО отправился из Егорьевска уже 95-й гуманитарный конвой.