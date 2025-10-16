Мемориал погибшим в зоне СВО бойцам обновили в Наро-Фоминском округе

В парке Памяти на мемориале «Черный тюльпан» увековечили имена еще 53 героев Наро-Фоминской земли, погибших в зоне проведения специальной военной операции. Там установили новый мраморный пилон.

Инициатива по обновлению мемориала принадлежит совету депутатов Наро-Фоминского округа. Это предложение поддержал глава муниципалитета Роман Шамнэ.

Память погибших бойцов СВО почтили на церемонии открытия пилона минутой молчания. Неравнодушные местные жители принесли цветы, а военнослужащие Кантемировской дивизии отдали воинские почести героям.

«За каждой новой фамилией — прерванная жизнь. Этот список, к нашей общей боли, еще не закрыт. От всего округа — низкий поклон родным и близким. Имена ваших героев теперь навсегда вписаны в историю. Помните: мы всегда рядом и готовы оказать поддержку!» — сказал Роман Шамнэ.