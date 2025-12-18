Мемориал погибшим бойцам СВО открыли в Воскресенске

Торжественное открытие памятника землякам, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, состоялось на бульваре 50-летия Ленинского Комсомола. На церемонии присутствовали родные и друзья героев.

В центре мемориала находится скульптура воина, рядом с ней установлены гранитные стелы с именами погибших жителей Воскресенска.

Настоятель Александро-Невского храма Коломенской епархии священник Евгений Доля совершил заупокойную литию. Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания и возложили к подножию памятника цветы и венки.

«Это день одновременно знаменательный и скорбный. Мы все надеемся, что этот список будет окончательным и что специальная операция завершится в ближайшее время нашей победой», — сказал глава городского округа Алексей Малкин.

Мемориал создан по инициативе общественности и при поддержке администрации Воскресенска.