Мемориал герою СВО открыли во Фрязине

В стенах кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза Покрышкина во Фрязине состоялась торжественная церемония. Здесь была открыта мемориальная доска в честь выпускника школы — гвардии старшего лейтенанта Дмитрия Митрохова, отдавшего жизнь за Родину.

Для Дмитрия Митрохова небо стало призванием еще в кадетские годы. Он посвятил себя военной авиации. Служба офицера проходила в знаменитом гарнизоне Кача, где он освоил уникальную технику — противолодочный самолет-амфибию Бе-12 «Чайка».

«Его профессионализм был столь высок, что в 2021 году именно ему доверили представлять морскую авиацию на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. С первых дней специальной военной операции старший лейтенант Митрохов находился на передовой, выполняя сложнейшие боевые задачи. За личную отвагу и исключительное мастерство он был удостоен медали Нестерова», — сообщили в образовательном учреждении.

Позже офицер пересел за штурвал военно-транспортного Ан-26. 11 декабря 2025 года, выполняя очередной боевой вылет, Дмитрий погиб. За мужество, проявленное при исполнении воинского долга, Указом Президента РФ он был посмертно награжден орденом Мужества. На первом этаже школы, где был выставлен почетный караул, собрались те, для кого Дмитрий был другом, сыном, мужем и примером.

Ведущие — одиннадцатиклассники Ярослав Иванов и Александр Назаров — напомнили собравшимся вехи биографии героя. Директор школы Ярослав Долинчук обратился к кадетам, подчеркнув, что память о таких выпускниках — это фундамент, на котором стоит наше Отечество. Право открыть мемориальную доску было предоставлено лучшим кадетам выпускного класса — Тимуру Курбанову и Виктору Денисову. Участники почтили память офицера минутой молчания.