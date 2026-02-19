Медведев заявил, что Россия доведет СВО до конца

Спецоперация продолжится, ее доведут до конца. Об этом по время посещения предприятия в Свердловской области заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, его процитировало РИА «Новости» .

Политик осмотрел завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме, где собирают поезда для высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

«Мы не должны, конечно, забывать о том, что продолжается и специальная военная операция, которая, безусловно, будет доведена до конца», — рассказал Медведев.

Он выразил уверенность, что страна достигнет победы. Также зампред Совбеза указал на необходимость добиться, чтобы молодежь видела свои перспективы и в производстве, и в науке, и в развитии отечественных технологий.

Ранее он сообщил, что ни одна армия мира не обладает такими уникальными образцами вооружения, которые есть у России. По его словам, враги уже осознали этот факт.