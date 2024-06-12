Медведев поздравил россиян с 12 Июня, показав ролик с Украиной в составе РФ

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал ролик, в котором поздравил соотечественников с Днем России. Видеозапись он разместил в своем Telegram-канале .

На кадрах под гимн России в цветах флага подсвечивается территория страны. Сначала зрителям демонстрируется Дальний Восток, в том числе Сахалин и Курильские острова. В конце ролика показываются западные территории России. Авторы видео вписали в российские границы территорию Украины вплоть до Польши.

«С Днем России!» — написал Медведев в посте с опубликованным роликом.

Ранее поздравление с Днем России опубликовал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он рассказал о российских достижениях за последние годы и напомнил, через какие трудности за свою историю проходила страна.

По его словам, вызовы объединяли жителей и делали государство сильнее. Володин добавил, что за последнее десятилетие против России ввели более 21 тысячи санкций, но страна справилась со всеми сложностями и продолжила развиваться.

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