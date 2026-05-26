Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит бояться духа своего деда-фронтовика после перезахоронения главы ОУН* Андрея Мельника. Об этом написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем канале в Max.

Непонятно, как могут нынешние лидеры киевского режима, деды которых защищали нашу тогда общую страну от фашистов, склонять колени в ходе перезахоронения нацистских преступников, отметил Медведев.

«Не страшно, что твой дед ночью придет за тобой и задушит костлявой рукой?» — обратился к Зеленскому зампред Совбеза.

Ранее представитель МИД Мария Захарова назвала планы Киева перезахоронить нацистских преступников пляской на костях.

* Организация украинских националистов (ОУН) (организация запрещена на территории РФ).