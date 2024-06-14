Медведев назвал имя высокопоставленного посредника по Украине в 2022 году

Медведев: посредником по Украине в 2022 году выступал экс-премьер Израиля Беннет

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выступал посредником в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в 2022 году. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на странице в соцсети «ВКонтакте» .

Он подчеркнул, что именно Беннета президент Владимир Путин имел в виду, когда упомянул некоего иностранного руководителя, посетившего Москву в 2022 году. По словам Медведева, израильский премьер после визита в российскую столицу отправился в Киев и предложил местным властям план урегулирования кризиса.

«Его просто послали, назвав агентом Кремля. Форменные идиоты, которые отвергли предложение о возможном мире на лучших для них условиях», — добавил политик.

Ранее Путин предложил Украине завершить конфликт, сообщил RT. Для урегулирования ситуации украинским властям нужно вывести военных из новых российских регионов и отказаться от вхождения в НАТО.