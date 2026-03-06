Медработниц военных госпиталей Солнечногорска поздравили с 8 Марта

Сотрудниц медицинских учреждений Солнечногорска поздравили с наступающим Международным женским днем. Теплые слова и благодарность прозвучали в адрес коллектива Московского областного госпиталя для ветеранов войн в Жилино и Военного клинического госпиталя Министерства обороны РФ в микрорайоне Тимоново.

С поздравлениями к медицинским работникам обратились заместители главы городского округа Эдуард Машковцев и Максим Барков, уполномоченный главы по территориальному округу Андреевка Дмитрий Воронов, а также депутаты Совета депутатов, члены партии Единая Россия Андрей Дорошенко, Степан Козлов, Владимир Недвижаев, Алексей Панкратов и Николай Трофимов.

Они выразили признательность врачам, медсестрам и всему персоналу за высокий профессионализм и ежедневную самоотдачу. Отдельно отметили их вклад в восстановление здоровья участников специальной военной операции и помощь в прохождении реабилитации после тяжелых недугов.

«В госпитале работают одни из самых крепких, надежных и преданных девушек. Они восстанавливают здоровье бойцам, которые защищают нашу страну. Огромнейшее им человеческое спасибо за работу. Хочется пожелать им здоровья, домашнего тепла, уюта, стабильности и скорейшего мира в нашей стране», — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Эдуард Машковцев.

Депутат Николай Трофимов отметил преемственность медицинского опыта и сохранение лучших врачебных традиций, которые вместе с современным оборудованием и передовыми методами лечения помогают пациентам возвращаться к полноценной жизни даже в самых сложных клинических случаях.

«Прекрасный госпиталь, в котором давно лечился мой дед. Большое спасибо женщинам, которые все время на службе, помогают мужчинам становиться на ноги, быть светлее и красивее», — отметил депутат Совета депутатов городского округа Солнечногорск Николай Трофимов.

В завершение встречи сотрудницам госпиталей вручили цветы и поблагодарили за заботу о пациентах и помощь стране.