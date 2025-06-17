Медработники в Подольске получили благодарность за помощь участникам СВО

Сотрудники поликлиник № 5 и № 6 Подольской областной клинической больницы во второй раз организовали крупную сборку гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Медики за собственный счет приобрели эластичные и самоклеящиеся бинты, обезболивающие, противовоспалительные, противовирусные и сосудосуживающие препараты, марлевые асептические повязки, а также антибиотики.

Все собранные медикаменты были переданы штурмовикам 1431-го мотострелкового батальона. В знак признательности командир воздушно-десантных войск вручил подольским медицинским работникам благодарственные письма.

«Мы всегда рады помочь нашим защитникам. Взялись за это дело, потому что понимаем, какая необходима помощь, что практично и нужно больше всего раненым на передовой. Всегда готовы прийти на помощь нашим военным. Очень приятно было получить за наше участие благодарность», — сказала заведующий взрослой поликлиники № 5 и № 6 Ольга Хрупало.

Медицинский коллектив Подольской областной клинической больницы намерен и впредь оказывать поддержку бойцам, участвующим в СВО.