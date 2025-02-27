Медицинскую помощь научили оказывать студентов колледжа в Серебряных Прудах
Военно-патриотическое мероприятие состоялось в Центральном доме культуры округа. Организаторами стали активисты «Молодой гвардии». Участие приняли воспитанники клуба «Патриот» и студенты частного образовательного учреждения профессионального образования «Московский областной гуманитарный открытый колледж».
Ключевой фигурой мероприятия стал ветеран специальной военной операции, который поделился с молодежью своим личным опытом, рассказав о реалиях боевых действий и подчеркнув важность знаний в области тактической медицины на поле боя.
Сотрудники медико-санитарной части провели мастер-класс, на котором продемонстрировали основные приемы оказания первой медицинской помощи при переломах и кровотечениях.
Завершающим этапом стало знакомство с различными видами стрелкового оружия. Самые любознательные участники получили возможность попробовать свои силы в разборке и сборке автомата и пистолета на время. Ветеран СВО высоко оценил уровень подготовки юнармейцев, отметив их отличные навыки и стремление к знаниям.