Медицинский вездеход-амфибию передали 1-й танковой армии

Технику создали для эвакуации раненых с линии боевого соприкосновения из труднодоступной местности. Разработчики называют вездеход «вездеКОТ» — в память о Константине Алимове с позывным «Кот», которому принадлежала идея создания машины.

«Звезда» способна передвигаться по бездорожью, болотам и снегу, а также преодолевать водные преграды вплавь. Она рассчитана на экипаж из четырех человек и может транспортировать до четырех тяжелораненых пациентов.

Изначально технику создавали для работы в экстремальных условиях Крайнего Севера. Она прошла испытания при температурах от минус 50 до плюс 50 градусов и зарекомендовала себя безупречно. По просьбе военного командования вездеход решили направить на спасение бойцов на передовой.

Это первый медицинский вездеход такого типа. Техника практически полностью отечественная: 95 процентов комплектующих российского производства, большая часть деталей изготавливается на предприятии компании в Нижегородской области. После испытаний в боевых условиях машину планируют запустить в серию.