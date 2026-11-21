В работе форума приняли участие заместитель министра здравоохранения Наталия Говорушкина, заместитель главы округа Юлия Арсентьева, советник министра здравоохранения Московской области, директор ГКУЗ МО «Центр медицинской инспекции Министерства здравоохранения МО» Юрий Радионов, главные врачи медицинских учреждений округа и жители. Участники обсудили развитие стационаров и поликлиник, качество медицинской помощи и новые проекты.

Директор Люберецкой больницы Елена Сторожева рассказала об итогах работы учреждения. Ежегодно здесь обслуживают более 450 тысяч жителей и проводят свыше 22 тысяч операций. Из них 65% выполняют малоинвазивными эндоскопическими методами. В этом году для больницы приобрели два аппарата МРТ.

В феврале открылась поликлиника в поселке Октябрьский, также планируется открытие поликлиники на улице Юности. Продолжаются ремонт Ухтомского стационара в Люберцах и строительство поликлиники в Мирном. Для Красково разрабатывают проект консультативно-диагностического центра, где жители смогут посещать узких специалистов и проходить обследования в шаговой доступности.

«Больница — это не стены, а люди, их руки и технологии. Мы заинтересованы в привлечении молодых специалистов, и чтобы они создавали новые медицинские поколения», — сказала Елена Сторожева.

Отдельной темой форума стала поддержка участников СВО и их близких — почти трех тысяч семей. В больнице действует проект «Путь к здоровью героя», который помогает оперативно отслеживать состояние здоровья пациентов и оказывать адресную помощь. В завершение форума жители задали вопросы, а ветераны СВО поблагодарили врачей за лечение и реабилитацию.