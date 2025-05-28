Медики в Дубне отправили приз в полтора миллиона рублей для бойцов СВО

Победители конкурса профессионального мастерства среди врачей, медсестер и фельдшеров «Жизнь в призвании», организованного медико-санитарной частью № 9 ФМБА России в Дубне, приняли решение направить выигранные средства на поддержку бойцов специальной военной операции. Общая сумма фонда составила почти полтора миллиона рублей.

Конкурс проходил в Доме культуры «Мир», где пять команд соревновались в четырех этапах. Один из них был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В качестве почетного гостя присутствовал ветеран Николай Дмитриевич Порошин. Участники показали не только высокий профессионализм, но и творческие способности.

Капитан команды-победителя, врач МСЧ № 9 Жанна Омельченко сообщила, что командно решили внести свой вклад в долгожданную победу. Она поблагодарила организаторов за предоставленный призовой фонд. Весь выигрыш пяти команд будет перечислен в фонд поддержки СВО.

«Сотрудники медико-санитарной части № 9 ежедневно стоят на охране здоровья участников специальной военной операции. Сегодня здесь созданы уникальные условия для восстановления бойцов после тяжелых ранений. И эта инициатива победителей профессионального конкурса, безусловно, заслуживает большого уважения. Мы все ждем и верим в нашу Победу!», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.