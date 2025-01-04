Получившая образование журналиста и медика участница подразделения «Барс-23» с позывным Августа отправилась в зону специальной военной операции добровольцем. В беседе с ведущей 360.ru Еленой Кононовой она ответила на вопросы школьников Московской области, которым рассказала об эвакуации раненых, самых тяжелых ситуациях в зоне специальной военной операции и своей новогодней мечте.

Августа подчеркнула, что эвакуация раненых в зоне боевых действий — это один из самых сложных вопросов. Машины, на которых вывозят пострадавших, постоянно меняют, потому что из-за постоянных обстрелов долго работать они не могут.

Да и часто бывает так, что проехать к месту просто невозможно, потому что украинские боевики регулярно проводят атаки на медицинские бригады.

«К сожалению, медики — цель номер один для вражеских дронов. Машина не может подъехать туда, где находятся раненые. Часто даже подползти туда невозможно. Поэтому хочу сказать слова благодарности волонтерам-инженерам, которые разработали носилки на колесиках, эвакуационные тележки на пультах», — заявила Августа.

Боец добавила, что самое сложное для каждого, кто находится в зоне боевых действий, — это гибель сослуживцев. Тяжело принять, когда еще утром человек травил анекдоты или только вернулся из отпуска в хорошем настроении, а вечером его уже нет в живых.

«Это сложно. Это в голове не укладывается по поводу некоторых наших ребят. Я смотрю на их фотографии, и не верится, что их нет. Просто не верится. Они до сих пор живы», — добавила собеседница 360.ru.

Августа призналась, что у нее есть новогодняя мечта: больше не узнавать о гибели своих сослуживцев в 2025 году.