Медик поразился легкой обуви бойца, который 10 дней притворялся мертвым в окружении ВСУ

Военный врач с позывным Батя удивился ботинкам бойца Кузбасса, который 10 дней притворялся мертвым в окружении ВСУ. Об этом сообщил RT .

«Он был в резиновых таких тонких простецких сапогах. Меня это поразило. И несмотря на это, у него ноги не отмерзли, он сам мог идти. Я ему сразу выдал зимние сапоги с теплыми чулками», — сказал Батя.

Медик отметил, что бойца быстро привели в чувство. Сейчас он проходит лечение. Ноги военного пока малочувствительны, но прогнозы медиков благоприятные.

Сам Кузбасс назвал свое спасение настоящим чудом. Он остался один среди погибших товарищей, когда их окружили украинские боевики. Военный притворился мертвым, чтобы противники его не убили. Так он провел 10 дней, вставая только ночью, чтобы поесть сухпайков и попить воды из луж.

Через несколько дней противник стал меньше передвигаться вокруг. Кузбассу удалось найти рацию и пауэрбанк для ее подзарядки. Он связался с товарищами, они сообщили координаты точки эвакуации.