Медик из Одинцова прошел программу переподготовки ветеранов СВО

Ветераны специальной военной операции завершили программу профессиональной переподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитие территорий». Одним из участников проекта стал Кирилл Моисеенко из Одинцова.

В третий поток программы профессиональной переподготовки вошли 29 выпускников. Среди них — два представителя Подмосковья: подполковник Алексей Касянов и медик Кирилл Моисеенко.

Кирилл Моисеенко прошел обучение на базе Одинцовского филиала МГИМО: 10 недель учебы, лекции и практические занятия от преподавателей и управленцев. Путь мужчина начался с должности медицинского брата, сейчас Кирилл — командир отделения эвакуации. Мужчина помогает раненым в Одинцовской больнице.

Обучение стало частью большой системы поддержки ветеранов специальной военной операции. В Московской области также работает образовательная программа «Герои Подмосковья» — она стартовала по поручению президента России и стала продолжением федерального проекта «Время героев».