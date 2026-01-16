Медиазавтрак для журналистов прошел в Коломне
Встреча с медиасообществом городского округа, приуроченная ко Дню российской печати, прошла в неформальной обстановке — за круглым столом собрались те, кто формирует информационную повестку муниципалитета — журналисты, общественные деятели, представители учебных заведений, волонтеры и активисты «Молодой гвардии». Приветствовал гостей председатель совета депутатов округа, член партии «Единая Россия» Николай Братушков.
Руководитель местного парламента отметил важность взаимодействия со СМИ в освещении особенно значимых сегодня социальных тем. Одна из них, конечно, это меры поддержки, которые оказывают сейчас семьям участников специальной военной операции и непосредственно самим бойцам. Несмотря на то, что такая работа ведется уже довольно продолжительное время, многие не знают, куда следует обращаться за помощью, а тем временем на территории округа действует не одна общественная организация, которая оказывает содействие военнослужащим и их семьям по самым разным вопросам.
Особая миссия сегодня возложена на волонтерские организации, которые активно занимаются сбором гуманитарной помощи для фронта. Среди добровольцев много студентов, и об этой работе подробно рассказывают в социальных сетях представители медиацентров и пресс-служб местных учебных заведений — Государственного социально-гуманитарного университета, коломенского филиала Политехнического института и колледжа «Коломна».
Эта журналистская деятельность тоже не остается незамеченной. В завершение встречи все активисты были награждены благодарственными письмами от коломенского отделения партии «Единая Россия» за плодотворное сотрудничество.