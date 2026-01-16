Медиазавтрак для журналистов прошел в Коломне

Руководитель местного парламента отметил важность взаимодействия со СМИ в освещении особенно значимых сегодня социальных тем. Одна из них, конечно, это меры поддержки, которые оказывают сейчас семьям участников специальной военной операции и непосредственно самим бойцам. Несмотря на то, что такая работа ведется уже довольно продолжительное время, многие не знают, куда следует обращаться за помощью, а тем временем на территории округа действует не одна общественная организация, которая оказывает содействие военнослужащим и их семьям по самым разным вопросам.