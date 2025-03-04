Медаль в честь 80-летия Победы вручат 119 жителям Лыткарина

Торжественное вручение юбилейных медалей, приуроченных к 80-й годовщине Великой Победы, ветеранам Великой Отечественной войны активно продолжается в округе. В преддверии знаменательной даты памятными наградами удостоили 119 жителей Лыткарина.

Церемония награждения прошла в гимназии № 7. Почетным гостем мероприятия стал участник специальной военной операции Александр. Вместе с отцом он добровольно отправился в зону проведения СВО.

Наградили тружеников тыла. Среди них Иван Бабаев, Вера Алексеева, Любовь Дьяконова, Александра Королева, Екатерина Краснослободцева, Мария Меньщикова, Александра Новоселова, Тамара Павлова, Любовь Ситникова, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

Торжественную обстановку церемонии дополнила патриотическая концертная программа, подготовленная учащимися гимназии.