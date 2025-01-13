Матвиенко пообещала найти и наказать виновных в атаках на российских военкоров

Матвиенко: Украина охотится на российских военкоров, потому что боится правды

Россия добьется наказания для виновных в нападениях на военных корреспондентов. С таким заявлением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко .

«Отдельные слова благодарности хочу сказать военным корреспондентам, патриотическим блогерам, журналистам региональных СМИ Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, которые сегодня выполняют свой профессиональный долг в зоне СВО», — подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, целенаправленные атаки на репортеров, доказывают, что Украина ведет на них настоящую охоту, поскольку боится правды.

Председатель Совфеда добавила, что атаки на военных корреспондентов происходят с одобрения западных государств или при их молчаливом согласии, что делает их соучастниками преступлений.

«Мы помним и будем помнить каждого», — уточнила Матвиенко на встрече с журналистами, приуроченной ко Дню российской печати.

Военного корреспондента Александра Мартемьянова, который погиб в результате атаки FPV-дрона, ранее похоронили на кладбище «Донецкое море» в ДНР.