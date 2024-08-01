Матвиенко назвала невозможными территориальные уступки Украине

Россия не может пойти на территориальные уступки Украине в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. Они окончательно вошли в состав России и этот статус закреплен в Конституции. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Запись трансляции с пресс-конференции доступна в Telegram-канале верхней палаты парламента .

В ходе своего выступления Матвиенко подчеркнула, что кроме особого статуса воссоединения с Россией регионов, Конституция также запрещает отторжение каких-либо территорий.

«Никаких территориальных уступок по этим четырем воссоединенным территориям не может быть и не будет», — подчеркнула спикер СФ.

Она добавила, что возможность мирных переговоров между Россией и Украиной никогда не исчезала, но для их проведения необходимо учитывать сложившуюся ситуацию. Кроме того, РФ не пойдет на нарушение своих национальных интересов и рассчитывает на жесткие гарантии своей безопасности и суверенитета.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что не готов в одиночку решать вопрос территориальной целостности страны и готовы вынести его на референдум. По его словам, украинцы должны ответить на вопрос о готовности заплатить территориями за прекращение боевых действий.