Материалы для плетения масксетей передали волонтерам в Дмитровском округе

Всесторонняя поддержка участников специальной военной операции продолжается в муниципалитете. По запросу местного Комитета семей воинов Отечества и общественного волонтерского движения «Дмитров-наши» администрация округа передала основы и ткань для изготовления маскировочных сетей, а также специальное оборудование для военнослужащих.

На базе центра культурного развития «Яхромский» изготовлением маскировочных сетей занимаются 22 мастерицы в возрасте от 50 лет и старше — жены и матери участников СВО, а также просто неравнодушные жительницы. Они работают в три смены без выходных, поскольку такие сети крайне необходимы на передовой.

Часть материалов для изготовления сетей получили движение «Дмитров-наши» и центр помощи и поддержки СВО Дмитрова. Руководитель организаций София Ромашина отметила, что в этой работе участвуют дети, студенты и другие жители. Полученное от администрации оборудование будет отправлено бойцам до конца января. «Мы сотрудничаем с более чем 60 подразделениями, дислоцированными от Белгорода до Херсона», — добавила она.

Первый заместитель главы Дмитровского округа Евгений Тертышников подчеркнул, что для оперативной помощи бойцам СВО налажено тесное сотрудничество с волонтерскими организациями.

«Была проведена благотворительная акция „Полдня для Победы“. Общими усилиями удалось собрать 6 288 382 рубля. Все без исключения средства были направлены на закупку конкретной техники и оборудования по прямым запросам с передовой», — рассказал Евгений Тертышников.

Медик Инна, в настоящее время находящаяся в отпуске по ранению, поблагодарила дмитровчан за поддержку военнослужащих. Она вручила Евгению Тертышникову благодарственное письмо от 85-й отдельной мотострелковой бригады, а также попросила передать аналогичное письмо главе Дмитровского округа Михаилу Шувалову.