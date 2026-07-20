Материалы для плетения масксетей передали волонтерам в Дмитровском округе

Мастерицы пункта плетения, работающего на базе Центра культурного развития «Яхромский», получили от администрации Дмитровского округа материалы для изготовления маскировочных сетей. 21 рулона специальной ткани и 1 тысячи метров основы хватит примерно на три месяца работы.

По словам руководителя пункта плетения Натальи Захаровой, такая помощь позволит добровольцам продолжить непрерывную работу по выполнению заявок для участников СВО. «Это огромная для нас поддержка. Наши мастерицы всегда с нетерпением ждут ткань и основу для сетей, чтобы сразу приступить к работе», — сказала она.

Помимо стандартных полотен 3×6 метров, все чаще поступают заявки на крупные маскировочные сети размером 9×12 метров, которые используются для укрытия техники и инженерных сооружений. Также уже ведется подготовка к осеннему и зимнему сезонам. Изготовленные в Яхроме маскировочные сети регулярно отправляются на различные направления специальной военной операции. Кроме того, они востребованы в подшефных территориях — Кременском и Дебальцевском районах Донецкой Народной Республики, где используются для защиты автомобилей скорой помощи, позиций и объектов противовоздушной обороны.

Администрация округа уже второй раз помогает волонтерам с необходимыми материалами. Во время передачи руководитель муниципалитета Михаил Шувалов поблагодарил добровольцев.

«Это большой и очень важный труд. Каждая такая сеть помогает сохранить жизни наших военнослужащих, а значит, ваш вклад невозможно переоценить», — подчеркнул Михаил Шувалов.