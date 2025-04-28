Матери и вдовы участников СВО провели субботник у мемориала в Можайске

В мероприятии приняли участие матери и вдовы бойцов специальной военной операции, социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова и руководитель местного отделения «Союза женщин России» Елена Прокутина. Уборку провели на территории Ново-Никольского собора.

Участницы субботника привели в порядок воинское захоронение героев, погибших в битве с немецко-фашистскими захватчиками в 1942 году. Женщины вымыли памятники, покрасили цветочные вазоны и бордюры, убрали прошлогодний сухостой.

«Женщины очень сильные, хотя и считаются слабым полом. И самое главное — для них нет чужих детей. Погибшим более 80 лет назад защитникам Родины они подарили свою материнскую любовь», — рассказала Галина Аксенова.

Ранее городской субботник прошел в Бородинском территориальном отделе Можайского округа. Активисты привели в порядок воинские захоронения в деревнях Татариново и Красноиншино, поселке учхоза Александрово.