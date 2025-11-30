Матерей участников СВО поздравили в Коломне

Накануне праздника, который отмечается в последнее воскресенье ноября, в администрации городского округа Коломна состоялась встреча с матерями бойцов, проходящих службу в зоне специальной военной операции. Их сыновья защищают Родину с 2022 года.

Ольга Анатольевна Родченко — многодетная мать, воспитывающая пятерых детей. Второй сын женщины — Дмитрий, сейчас проходит службу в зоне СВО. Еще одна гостья — мать военнослужащего Александра Бабаева. Марина Юрьевна вырастила двоих детей, а после выхода на пенсию стала заниматься воспитанием внуков.

В уютной, почти домашней обстановке за чашкой чая женщины рассказали о своих детях и поделились переживаниями, связанными с их службой. Глава округа Александр Гречищев и депутат Госдумы Никита Чаплин тепло пообщались с матерями, отметив, что все озвученные вопросы будут взяты в работу и по ним будут приняты необходимые решения.

«Пока парни на передовой, наша задача — защищать и беречь их семьи, во всем им помогать», — добавил Александр Гречищев.

В знак глубокого уважения гости вручили Ольге Анатольевне и Марине Юрьевне цветы и памятные подарки как символ глубокого уважения и признательности за их мужество, стойкость и неоценимую роль в поддержке сыновей.