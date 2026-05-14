Мать героя СВО из Богородского округа представила свой поэтический сборник

Презентация поэтического сборника «Путь, выбранный сердцем» прошла в Центральной библиотеке имени А. С. Пушкина в Ногинске. Его автор — Зинаида Миронова, поэт, член литературного объединения «Лира» и Московской областной организации Союза писателей России, мама бойца, пропавшего без вести на специальной военной операции.

Более 100 пронзительных стихотворений, посвященных погибшим героям СВО, их женам и матерям, которые, несмотря ни на что, находят силы жить дальше и сохранять память о своих близких, собраны в книге.

«Эта книга написана мною со слезами на глазах. Каждая история пропущена через мое сердце. Она появилась для того, чтобы никто не был забыт, чтобы подрастающее поколение знало и помнило тех, кто отдал жизнь за Родину», — поделилась с аудиторией Зинаида Миронова.

Среди почетных гостей были руководитель Ассоциации ветеранов СВО Богородского округа Антон Иванов, а также семьи воинов, истории которых вошли в книгу. Перед собравшимися выступили председатель ЛИТО «Лира» Елена Глебова-Павлова, поэты Сергей Кузнецов, Людмила Тотьмянина, писатель и художник Александра Мазуркевич. Прозвучали трогающие до слез песни на стихи Зинаиды Мироновой «Не бывает войны без потерь» и «Мой журавленок».

Один из экземпляров новой книги автор передала в дар библиотеке.