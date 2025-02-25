Мастерскую исторических реконструкций откроют в Орехово-Зуевском округе

Новый уникальный музей готовится к открытию на территории Дулевского фарфорового завода. Он станет еще одним культурным центром, где оживают страницы истории нашей страны.

Мастерская исторических реконструкций фактически объединила несколько экспозиций под одной крышей. Проект занимает площадь в несколько тысяч квадратных метров.

В музее представлены различные экспонаты, связанные с Великой Отечественной войной, и специальной военной операцией, бытовые артефакты времен Советского Союза. Здесь также можно будет увидеть обширную коллекцию ретро-транспорта: автомобилей, мотоциклов, мопедов.

Экспозиции оживут благодаря актерам театральных студий, что сделает посещение музея еще более увлекательным.

Напомним, современный музей Дулевского фарфорового завода открылся после реконструкции в ноябре 2014 года. В нем представлена богатейшая коллекция фарфоровых изделий, произведенных на заводе, начиная от мастеров кузнецовской эпохи и заканчивая работами современных живописцев.