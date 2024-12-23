«Мастерская Деда Мороза» заработала в торговом центре «Вертикаль» в Балашихе

Дети вместе с депутатами и волонтерами создают новогодние сувениры. После мастер-класса елочные игрушки можно забрать домой и повесить на праздничную ель.

В открытии мастерской приняли участие депутат Мособлдумы Николай Черкасов, социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Наталья Махонина и депутат горсовета Андрей Холод.

«Сегодня мы собрали детей, чьи родители являются участниками специальной военной операции, чтобы окружить их заботой и вниманием», — отметил Николай Черкасов.

Для участников мероприятия была подготовлена праздничная фотозона и организованы мастер-классы, на которых дети изготавливали игрушки, новогодние елочки и символ года — змейку.

«Мы стараемся вовлечь детей в интересные и полезные занятия. В мастер-классе участвовали мой младший сын Платон и племянница Маруся. Мы сделали игрушки, так что наша елка сегодня получит новые украшения», — поделилась Наталья Махонина.

В декабре «Мастерские Деда Мороза» будут работать в Подмосковье по инициативе Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия». Дети смогут создать своими руками елочные украшения и новогодние сувениры под руководством волонтеров и активистов местных отделений, а также депутатов и представителей «Молодой Гвардии Единой России».