Мастерицы из Дмитрова получили благодарственные письма с фронта

Жительницы Дмитрова, которые вяжут маскировочные сети для военных, получили письма благодарности от бойцов. Посылку с теплыми словами доставила глава местного Комитета семей воинов Отечества Кристина Веселкова.

Кристина Веселкова вернулась из поездки в ДНР, где передала очередную партию гуманитарной помощи. Она привезла обратно письма от командования 1442-го Гвардейского полка. Эти благодарности адресованы мастерицам, которые плетут сети для маскировки на передовой.

«Для нас слова от бойцов — лучшая награда. Будем работать до самой Победы», — сказали женщины после вручения писем.

Сетевязанием занимаются 22 жительницы Дмитровского округа. Большинству из них больше 50 лет. Это матери и жены военнослужащих, а также просто неравнодушные женщины. Они работают без выходных в три смены на базе Центра культурного развития «Яхромский».

Жители округа регулярно собирают и отправляют на фронт теплую одежду, продукты, медикаменты и технику. В этой работе участвуют предприятия, школы, детские сады и простые горожане.

«Поддержка наших бойцов — общее дело. Мы с вами каждый день. Ваша отвага вдохновляет нас», — обратился к военным глава округа Михаил Шувалов.

Он пообещал, что помощь будет поступать регулярно.



