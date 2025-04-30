Мастер-классы по плетению маскировочных сетей прошли в Богородском округе

Участниками мероприятий стали более ста мальчишек и девчонок. В качестве наставников выступили волонтерские объединения, ежедневно поддерживающие бойцов в зоне специальной военной операции.

Мастер-класс по плетению маскировочных сетей прошел на базе Центра специальной военной подготовки подмосковного колледжа «Энергия». Под руководством представителей волонтерского сообщества Старой Купавны студенты на практике изучили технику плетения. В ногинском центре «Про молодежь» волонтеры Подмосковья, молодогвардейцы и учащиеся Центра информационно-технологической подготовки познакомились с деятельностью волонтерского объединения «Богородские Берегини», вместе сплели маскировочные сети, и специальные костюмы «Леший» и «Кикимора».

А в Электроуглях волонтеры, молодогвардейцы, учащиеся Центра образования «Богородский» вместе с родителями изготовили 300 порций орешков и каш для бойцов. Навыкам кулинарного дела ребят учили представители волонтерского движения «Полевая кухня „Варяг“», которые еженедельно собирают и передают на передовую сухие супы и другие сублимированные продукты.

Мастер-классы позволили на деле выразить поддержку нашим землякам — участникам специальной военной операции, и в очередной раз показали, как важно сохранять преемственность и трудиться на благо Родины в одной команде.