Мастер-классы для семей участников СВО провели в Ленинском округе

В День семьи, любви и верности в Ленинском городском округе для семей участников специальной военной операции прошли специальные мастер-классы. В мероприятии приняли участие пять семей из муниципалитета.

В этом году было проведено несколько мероприятий для жен военнослужащих и их детей. Руководитель сообщества предпринимателей Ирина Лобачева отметила, что такие встречи важны для оказания психологической поддержки и создания условий, в которых женщины чувствуют свою значимость. По ее словам, объединение усилий помогает легче преодолевать трудности, а добрые разговоры часто оказываются важнее материальной помощи.

Сообщество «ПроБизнес», действующее на территории Ленинского городского округа уже пять лет, тесно сотрудничает с местными общественными организациями, включая центр «Стратегия».

Для жен участников СВО организовали бьюти-мастер-класс с участием профессионального визажиста, который показал техники летнего макияжа и поделился советами по выбору косметики. В роли моделей выступали сами участницы. Для детей провели интерактивную игру «Ситуация Б», направленную на профилактику буллинга. В ходе игры ребята разбирали знакомые конфликтные ситуации и учились нестандартным способам их решения.

Мероприятие прошло в теплой и дружеской обстановке и получило положительные отзывы. Организаторами выступили координационный военно-патриотический центр «Стратегия», партия «Единая Россия», сообщество «ПроБизнес» и администрация Ленинского городского округа.