Мастер-класс по украшению куличей провели в Солнечногорске

В Солнечногорске 9 апреля прошел мастер-класс по украшению пасхальных куличей для поздравления участников специальной военной операции. К творческому процессу присоединились военный врач, жены и дети бойцов, а также активисты партии «Единая Россия».

Участники подготовили порядка 50 праздничных кулинарных изделий. Кондитер, волонтер и жена действующего участника СВО Ольга поэтапно показала, как нанести глазурь и посыпку. На куличах создали тематические композиции с цветами и шоколадными яйцами.

«Мы стараемся к каждому празднику сделать так, чтобы наши ребята чувствовали заботу и поддержку из дома. Все мероприятия мы готовим с теплотой и душевностью, вместе и сообща, чтобы передать нашим героям, как они нам важны, нужны и мы ждем их скорейшего возвращения», — отметила руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Солнечногорск Ольга Гончар.

Солнечногорское благочиние освятит куличи, после чего их передадут бойцам, которые проходят лечение в госпиталях.

«Мы, жены и дети участников СВО, часто собираемся вместе, делимся навыками и эмоциями, заряжаемся друг от друга. К такому светлому празднику мы делали все с хорошим настроением, чтобы оно передалось нашим бойцам. Ждем их домой с Победой», — поделилась жена участника СВО Ольга.

