В Балашихе функционирует Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту, созданный по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Этот центр предоставляет добровольцам возможность удобно оформить все необходимые документы для службы, пройти медицинскую комиссию и открыть банковский счет.

Также здесь можно получить консультации юриста и справки о положенных льготах и выплатах. Особое внимание в центре уделяется обучению тактической медицине.

Инструктор с позывным «Пинцет» отмечает, что многие новички впервые сталкиваются с медицинскими изделиями, предназначенными для оказания первой помощи. Главный акцент делается на самопомощь: обучают, как остановить кровотечение с помощью жгута, проводить осмотры и накладывать повязки. Участники получают обширную практику, что позволяет им не только спасать себя, но и оказывать помощь своим товарищам на поле боя.

Дополнительную информацию о деятельности Центра подготовки контрактников можно найти на сайте контрактмо.рф или по телефону горячей линии +7 495 990-77-77. Центр стремится подготовить граждан к службе, обеспечивая их необходимыми знаниями и навыками в критических ситуациях.