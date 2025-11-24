Мастер-класс по созданию «сухого душа» для бойцов СВО прошел в Серпухове

В мероприятии под названием «Мы рядом» приняли участие представители движения «Волонтеры Подмосковья» и студенты подразделения СП-4 Чеховского техникума в поселке Пролетарский. Специалисты центра «Молодость» учили ребят изготавливать так называемый «сухой душ» для участников специальной военной операции.

Использование сухого душа является простым и эффективным способом улучшить бытовые условия бойцов на передовой. Подобные инициативы не только оказывают практическую помощь фронту, но и способствуют формированию гражданской позиции у молодых людей.

Мастер-класс провели в рамках регионального проекта «Мы вместе — Месяц добрых дел», который реализует Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Ранее в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей состоялся мастер-класс «Браслеты жизни». Это многофункциональные элементы снаряжения из прочного паракорда, которые могут пригодиться защитникам в полевых условиях.