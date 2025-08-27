Мастер-класс по созданию окопных свечей прошел в Зарайске

Патриотическое мероприятие ко Дню Государственного флага России организовали в Зарайске. В округе провели встречу участников местного отделения Ассоциации ветеранов СВО и воспитанников семейного центра «Преображение».

Участникам рассказали интересные факты об истории России и значении ее главных символов. Также ребята узнали о современных технологиях, которые используют в армии, включая квадрокоптеры.

Затем начался мастер-класс по созданию окопных свечей. Всего успели сделать 20 штук. Каждое изделие украсили трогательными детскими рисунками.

Свечи отправят гуманитарным конвоем на фронт. Военнослужащие смогут использовать их для высушивания одежды, подогрева еды и чая.

«Такое мероприятие стало ярким примером патриотизма и единства поколений, подчеркивая важность поддержки наших воинов в трудные времена», — прокомментировали в пресс-службе администрации муниципального округа Зарайск.