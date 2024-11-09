Мастер-класс по созданию оберегов для бойцов СВО провели в Химках

В городском округе Химки организовали мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов для военнослужащих специальной военной операции. Участники мероприятия создали около 50 кукол.

Мастер-класс провели при поддержке общественной приемной «Единой России». На творческом мероприятии жителей познакомили с историей традиционных кукол-оберегов и их символизмом.

По словам депутата Совета депутатов городского округа Химки Галины Болотовой, подобные занятия напоминают о важности традиций и связи поколений.

«Создавая обереги, мы вкладываем в них частичку души, тепла и заботы, которые, я уверена, поддержат и ободрят тех, кто сегодня защищает нас на передовой», — добавила она.

Представитель некоммерческой организации «Союз пенсионеров» Татьяна Борщева рассказала собравшимся о разных видах оберегов, их значении и использовании. Под руководством преподавателя Галины Давыденко участники мастер-класса создали порядка 50 кукол, их передадут на фронт вместе с гуманитарной помощью.

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