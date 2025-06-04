Мастер-класс по созданию мини-моделей спутника ГЛОНАСС прошел в Химках

В Химках провели познавательное занятие, посвященное юбилею крупнейшего космодрома мира. Участникам рассказали о роли Байконура в освоении космоса, а также предложили сделать макет спутника ГЛОНАСС.

Мероприятие прошло в школе «Лига первых» и включало лекцию об истории и значении космодрома, а также мастер-класс по созданию мини-версии спутника.

«Этот космодром изменил мир. Именно отсюда Юрий Гагарин совершил первый полет человека в космос в 1961 году. Сегодня отсюда стартуют спутники ГЛОНАСС, которые позволяют обеспечить работу мобильной связи вне зависимости от наличия или отсутствия GPS. Кроме того, именно отсюда запускают спутники, обеспечивающие координацию и наблюдение на поле боя в зоне СВО», — подчеркнула муниципальный депутат Галина Болотова.

На встрече также выступил представитель Ассоциации ветеранов СВО Владислав Степушин. Мероприятие прошло в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».

«Эта программа призвана сохранить и увековечить память о великих делах предков и героев нашего времени. Она также направлена на поддержание интереса к истории родной страны и формирование патриотического сознания у населения», — отметила муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Общественный деятель Ольга Игнатьева добавила, что программа реализуется в Химках с июля прошлого года. За это время в городе провели свыше 1000 мероприятий историко-патриотической направленности.