Мастер-класс по росписи пряников провели для детей бойцов СВО в Ногинске

Ассоциация ветеранов СВО Богородского округа совместно с государственным фондом «Защитники Отечества» организовали для детей из семей бойцов СВО мастер-класс по росписи имбирных пряников. В Центре поддержки участников СВО и их семей города Ногинск прошло очень теплое и уютное занятие для ребят.

Также содействие в организации этого события оказала депутат Богородского округа Ольга Попова. В этот день Ольга Андреевна приехала в Дом СВО со своей дочкой. Вместе с маленькими гостями они дружно принялись за разукрашивание пряников, помогая друг другу и общаясь с мамами ребят.

Дети с неподдельным интересом и удовольствием окунулись в мир кулинарного творчества. Под руководством опытных мастеров каждый ребенок смог почувствовать себя настоящим художником-кондитером, превращая обычные пряники в красочные съедобные шедевры.

Такие встречи дарят детям не только новые навыки, но и положительные эмоции, возможность отвлечься и пообщаться в дружеской атмосфере.