Мастер-класс по росписи пряников провели для детей бойцов СВО в Дмитрове

Мероприятие подготовила и провела в День творчества и вдохновения 17 января сторонница партии «Единая Россия» Юлия Корох. На занятие пригласили ребят из многодетных семей и детей участников спецоперации.

На мастер-классе в музее Дмитровской лягушки дети узнали о традициях росписи имбирных пряников. Они погрузились в мир творчества и фантазии, выбирая уникальные стили и цветовые решения для своих работ. После мастер-класса для его участников провели экскурсию по музею.

«Мероприятие подарило ребятам не только новые знания, но и возможность выразить себя.

Мы всегда рады видеть улыбки на лицах детей, когда они занимаются чем-то креативным и интересным», — отметила помогавшая проведению мастер-класса сторонница партии Алла Брысина.

Глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин подчеркнул, что родным участников СВО регулярно оказывается всесторонняя поддержка. «Пока наши земляки

на передовой, наша задача — защищать и беречь их семьи, во всем им помогать» — сказал он.