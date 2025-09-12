Мастер-класс по рисованию провели для детей бойцов СВО в Дубне

Ребята рисовали по фотографиям портреты своих отцов — тех, кто уже вернулся из зоны СВО и тех, кто и сейчас находится на линии боевого соприкосновения. Детям помогали педагоги Дубненской детской школы искусств.

Благодаря наставникам даже самые юные участники мастер-класса смогли передать на портретах характер своих родителей.

«Сердце наливается гордостью и радостью за то, что дети видят меня таким, что отражают меня в своем творчестве. Я запомню этот портрет, он останется в моей душе», — поделился впечатлениями от рисунка дочери Дианы глава местной Ассоциации ветеранов СВО Максим Большаков.

По итогам будут выбраны пять лучших работ, которые примут участие в региональном этапе конкурса «Мой папа — герой».

«Приятно видеть, как наши ветераны и педагоги школы искусств объединяются для такого трогательного, но важного дела. Детям важно помнить подвиг отца, почитать его, брать пример со своих героических родителей», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров. Он подчеркнул, что администрация муниципалитета тесно сотрудничает с ассоциацией и всегда готова оказать всестороннюю поддержку участникам СВО и их семьям.