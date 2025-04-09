Мастер-класс по рисованию для семей участников СВО прошел в Богородском округе

В районном доме культуры в Ногинске в Богородском округе провели урок по живописи для семей участников СВО. Встречи в рамках проекта «Я нарисую тебе жизнь» проходят начиная с августа 2023 года.

Урок провела художник-пейзажист, участница Ногинского Отделения Союза художников Подмосковья Наталья Аролович. В этот раз на занятие пришли семеро участников.

«Я стараюсь знакомить гостей с разными техниками живописи. Мы писали акрилом, у нас была акварель. А сейчас мы пишем гуашью пейзажи. Кто-то еще заканчивает зимние, кто-то уже перешел на весенние. А у младших девочек уже началось лето», — рассказала Наталья Аролович.

В прошлом году проходил цикл, посвященный графике. Как правило, на создание одной работы уходит два занятия. Вначале делают рисунок, потом подмалевок и уже после художники работают с деталями.

Несмотря на то, что участники занятий — любители, не имеющие специального художественного образования, прогресс виден на лицо. Программу занятий выстроили таким образом, что ученики постепенно, шаг за шагом осваивали тонкости художественного ремесла.

Такие занятия проводят для семей бойцов спецоперации в Ногинске в Богородском округе каждую субботу.