Мастер-класс по приготовлению блинов для бойцов СВО прошел во Фрязине

Мероприятие в формате политкухни состоялось на Масленичной неделе. В нем приняли участие активисты «Молодой гвардии Единой России» вместе с руководителем регионального отделения Дианой Алумянц, глава муниципалитета Дмитрий Воробьев и депутат Госдумы Александр Толмачев.

Участники мастер-класса не только продемонстрировали свои кулинарные способности в приготовлении блинов, но и вложили в этот процесс частичку своего тепла и заботы о защитниках Отечества, для которых предназначались эти вкусные изделия.

Дмитрий Воробьев высоко оценил такое мероприятие в поддержку бойцов СВО. «Это замечательная инициатива, которая объединяет традиции, патриотизм и заботу о тех, кто защищает нашу страну» — отметил руководитель муниципалитета.

«Мы делаем подарок для наших бойцов СВО, которые сегодня находятся в больнице, в госпиталях, проходят лечение. И для того, чтобы весна была везде, потому что блин — это солнце, солнце — это радость, хорошее настроение, весна на улице. А еще лечат не только таблетки, уколы, капельницы, врачи, но и хорошее настроение. Поэтому побудем тоже немножко докторами и подарим это хорошее настроение нашим бойцам», — сказал депутат Госдумы Александр Толмачев.

Блины передали в госпиталь, где проходят реабилитацию участники спецоперации, и поздравили военнослужащих с Масленицей. Глава Фрязина поблагодарил всех организаторов и участников за проведенный с пользой и удовольствием выходной день и проявленную инициативу, которая подарила частичку радости и тепла нашим защитникам.