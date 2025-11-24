Мастер-класс по практической стрельбе для детей участников СВО прошел в Дубне

В Дубне для детей ветеранов СВО чемпионы России по практической стрельбе провели мастер-класс. Мероприятие прошло в рамках городской программы адаптации ветеранов СВО и их семей.

Тренер сборной России по практической стрельбе, живущий в Дубне, Андрей Киселев, сам ветеран СВО. Он делает особый акцент на уважении к оружию и безопасности на стрельбище. Некоторых участников мастер-класса оценил, как возможных перспективных спортсменов — если получается и нравится, приглашает в секцию.

Глава Дубны Максим Тихомиров поддержал инициативу. Администрация города уделяет особое внимание адаптации ветеранов СВО в мирной жизни. Для них и их семей работает целый ряд направлений социальной поддержки, проводятся экскурсии на предприятия в рамках программы по трудоустройству, развлекательные мероприятия.

«Самая высокая оценка для нас — яркие эмоции мальчишек и девчонок, которые сказали, что все было просто потрясающе», — отметил Максим Тихомиров.