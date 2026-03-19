Мастер-класс по плетению маскировочных сетей провели в Химках

В библиотеке № 3 городского округа Химки прошел мастер-класс по плетению маскировочных сетей для нужд специальной военной операции. Участниками мероприятия стали местные жители, которые на регулярной основе помогают фронту.

«Подобные инициативы позволяют объединить жителей вокруг конкретной задачи — поддержки наших военнослужащих. Применение сетей на фронте работает на безопасность бойцов, и важно, что к этой работе подключаются неравнодушные люди», — сказала лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Активисты не только плетут сети, но и собирают гуманитарные грузы для отправки в зону специальной военной операции.

«Ключевой фактор эффективности — регулярность и вовлеченность жителей. Когда помощь носит системный характер, она обеспечивает стабильную поддержку и формирует прочную связь между тылом и передовой», — отметила депутат Химок Галина Болотова.